Conoce los precios que mantienen los mercados de Lima Metropolitana para alimentos como huevos, pollo, arroz, azúcar, papa y otros. Uno de los alimentos más consultados es el pollo, una carne económica y básica para las mesas peruanas. El costo del pollo vivo, uno de los productos principales en las mesas peruanas, se ofrece entre S/ 5.10 y S/ 5.30 por kilo. En esa misma línea, otro producto muy consumido por los hogares peruanos es el huevo, que bordea los S/ 6.15, de acuerdo con el registro más reciente.

Los siguientes productos de la canasta básica son el arroz y el azúcar. El primero se está cotizando en un mínimo de S/ 2,43. El precio depende de la marca y calidad del arroz, siendo este un costo al por mayor y el más económico que se encontró en el mercado.

Por su lado, el azúcar varía en precios dependiendo si es blanca o rubia. La primera tiene un ligero incremento con un costo mínimo de S/ 2,60. Mientras que la azúcar rubia se está cotizando en un mínimo de S/ 2,42.

Respecto a otros alimentos como frutas, verduras y demás. Te compartimos los precios respectivos:

Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML)

ALIMENTOSPRECIOS (En Soles)
Ajo criollo7,38
Camote amarillo0,89
Cebolla roja1,25
Choclo3,21
Limón2,83
Papa canchan1,10
Papa unica0,91
Papa Yungay1,28
Tomate 1,99
Yuca amarilla1,85
Zanahoria1,25

Mercado Mayorista N° 2 de Frutas

ALIMENTOSPRECIOS (En Soles)
Manzana Delicia3,15
Naranja Valencia0,74
Papaya1,90
Piña Hawaiana1,68
Plátano Seda3,08

Es preciso señalar que los precios corresponden a productos de primera calidad de los Mercados Mayoristas de Lima, según información actulizada del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

