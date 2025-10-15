El director ejecutivo de JP Morgan Chase & Co., Jamie Dimon, dijo ver cierta lógica en poseer oro dentro de un portafolio de inversiones, aunque evitó pronunciarse sobre si considera que el metal precioso está sobrevalorado tras su histórica escalada.

“No soy comprador de oro: cuesta un 4% mantenerlo”, afirmó Dimon el martes durante la conferencia Fortune’s Most Powerful Women, en Washington. Con ello aludió a los costos de almacenamiento que enfrentan los multimillonarios en EE.UU. que poseen cientos de lingotes valorizados en miles de millones de dólares, sin referirse al mayor porcentaje de compradores comunes que mantienen pequeñas cantidades de oro en casa, sin costo alguno por su custodia.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Para Dimon, el oro “podría subir fácilmente a US$5.000 o incluso US$10.000 [la onza] en entornos como este”. ”Es una de las pocas veces en mi vida que considero semi-racional tener algo de oro en cartera”, añadió.

El oro, que cotizaba por debajo de los US$2.000 la onza hace apenas dos años, ha superado las ganancias del mercado accionario en lo que va de este siglo, reflejando la preferencia de los inversionistas por activos refugio ante la inflación y la inestabilidad geopolítica. El martes continuó su racha alcista, con un incremento del 0,8% hasta alcanzar los US$4.142,94 por onza, acumulando un avance de 60% en lo que va del año.

Este miércoles, el precio del oro superó por primera vez los US$4.200 por onza, prolongando un repunte histórico impulsado por las expectativas de recortes en las tasas de interés y las tensiones geopolíticas.

El oro sigue batiendo récord y alcanza los US$4.200

“El metal ha estado imparable y no parece que quiera detenerse... Con el resurgimiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China en los últimos días, los inversores tienen más razones para cubrir sus posiciones largas en renta variable diversificando hacia el oro”, dijo al respecto Fawad Razaqzada, analista de mercados de City Index y FOREX.com, de acuerdo a la agencia Reuters.

Este martes, Dimon precisó que “los precios de los activos están bastante altos”, y añadió que “en el fondo, eso afecta prácticamente a todo en este momento”.

Según Bloomberg, la semana pasada, el multimillonario Ken Griffin, fundador de Citadel, advirtió que los inversores comenzaban a percibir el oro como un activo más seguro que el dólar, calificando esta tendencia como “realmente preocupante”.