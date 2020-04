El precio del dólar operaba al alza este viernes 17 de abril en Venezuela, mientras el líder chavista Nicolás Maduro insiste en que la cuarentena por la pandemia de coronavirus es “voluntaria” en el país sudamericano, lo cierto es que efectivos de los cuerpos de seguridad de Venezuela y empleados públicos recorren las calles del país en vehículos oficiales dejando en claro que salir no es una opción.

En ese conexto, en las primeras horas de este viernes, el dólar en Venezuela cotizó a 134.804,72 bolívares soberanos en el mercado informal, según datos del portal DolarToday.

Los oficiales más temidos son los miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el grupo policial que creó Maduro para ejercer el control social en cada rincón del país y que aumentado su fuerza en medio de la pandemia.

“Si el FAES dice que no sales, no sales y ya. No hay orden, ni decreto municipal, aquí es la fuerza”, dijo a la agencia Reuters uno de los residentes de Catia, una de las barriadas populares más grandes del oeste de Caracas.

*Con información de Reuters.

