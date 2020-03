La bolsa de Nueva York, conocida como Wall Street, registró ayer su mayor caída desde la crisis de 1987, a medida que se profundizaron los temores sobre las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus.

El índice industrial Dow Jones cayó más de 2.300 puntos (el 10%). El desplome ocurrió a pesar de varias medidas de estímulo adoptadas por la Reserva Federal (FED) y el Banco Central Europeo (BCE).

El 12 de febrero de este año, el Dow Jones alcanzó un pico de 29.551,42 puntos, y registró ayer una caída acumulada de 28,25% desde esa fecha.

Francis Stenning, gerente general de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), señala a El Comercio que la caída de las bolsas a nivel mundial va más allá de la crisis propia de la pandemia. Las medidas que están adoptando los gobernantes de distintos países afectan también, ya que más que generar claridad en el mercado causan incertidumbre respecto al impacto que puedan tener sus decisiones en el mercado.

“Sin duda las medidas que se están tomando va a tener un impacto negativo en las cifras de crecimiento mundial y por lo tanto, se empieza a especular con una posible caída en las expectativas, con que el mercado esté mucho más lento o una posible recesión en los mercados globales. Esto empieza a tener un impacto en los distintos mercados. Eso es lo que ha generado un ajuste importante en todas las bolsas a nivel mundial”, precisa Stenning.

“Esta caída se debe a un contexto de mucha incertidumbre que se ha visto exacerbada por las medidas un poco más extremas que están tomando las autoridades en diversos países para contener la velocidad de contagio de esta pandemia”, señala Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research.

Para José Larrabure, gerente de Inversiones de Prima AFP, la caída en los mercados responde a una posible reducción del crecimiento mundial por efecto del coronavirus. Por ello, las reducciones de la tasa de interés que han tomado algunas entidades mundiales como la FED no han generado un rebote positivo inmediato.

RETROCESO EN LA BVL

En en plano local, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) suspendió sus operaciones al promediar las 2:30 p.m., luego de que su índice general perdiera 1.728,08 puntos en la sesión, que representa un descenso de 10,42%. Cabe mencionar que desde el 19 de febrero pasado, la BVL ha disminuido en 22%.

Stenning explica que el mercado peruano cuenta con una regulación que establece que cuando se registra una caída del 7% se genera una suspensión automática durante 15 minutos. Si luego de la pausa continúa la disminución hasta 10%, se suspende la operación de ese día.

“Son mecanismos ordinarios del mercado. No son ninguna alerta en particular, no representa una debilidad de los mercados. Por el contrario, son mecanismos que se desarrollan en todos los mercados maduros y que buscan generar espacios para que todos los actores elaboren un poco más la estrategia que están aplicando”, explicó Stenning.

Perea descarta que esta caída sea haya dado como consecuencia de las medidas anunciadas ayer por el presidente de la República, Martín Vizcarra.

“[La caída] es parte del entorno general de incertidumbre. No podemos decir que es por el anuncio del presidente. Es un tema más global que local”, afirma el economista.

VOLATILIDAD

Larrabure señala que la preocupación va a subsistir mientras los mercados no identifiquen signos de control del virus, como ya ha ocurrido en China, Japón y Corea.

Al respecto, Perea considera que en los próximas días se mantendría la volatilidad en las bolsas debido a que es probable que continúen algunos anuncios de los gobiernos sobre medidas respecto a la expansión del virus.

“Estamos viendo una aversión global al riesgo y, en consecuencia, los inversionistas abandonan activos considerados de mayor riesgo”, subrayó.

En esa línea, el gerente general de la BVL estima que la volatilidad continuará en los próximos días. “Nos gustaría ver que entremos a territorios más calmados. Sin embargo, la forma como se están dando los hechos hoy en día nos permiten anticipar que la volatilidad va a seguir en los días que vienen”, agrega.

