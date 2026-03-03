Los precios mundiales del petróleo y el gas subieron el martes debido a que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán detuvo las exportaciones de energía de Medio Oriente.

De esta manera, los precios del petróleo han subido más de un 15% desde el último viernes y el contrato de referencia del crudo Brent subió un 6% el martes, superando los 82 dólares por barril, su nivel más alto desde julio de 2024.

Por su parte, los precios del gas en Europa se han disparado 40%, sumándose al aumento del 40% del lunes.

El conflicto en Medio Oriente corre el riesgo de desencadenar un nuevo aumento de la inflación que podría sofocar la recuperación económica en Europa y Asia si la guerra se prolonga en una región que representa poco menos del tercio de la producción mundial de petróleo,

En Estados Unidos, donde los precios de la gasolina son un punto clave de presión política, el costo subió por encima de los 3 dólares por galón por primera vez desde noviembre, apenas unas semanas después de que Trump promocionara sus logros al reducir los precios a 2 dólares.

Este aumento supone un riesgo importante para Trump y sus compañeros republicanos de cara a las elecciones de mitad de período en noviembre.

En ese sentido, Scott Bessent, secretario del Tesoro, y Chris Wright, secretario de Energía, anunciarán este martes planes para mitigar el impacto del aumento de precios en los estadounidenses, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

India, uno de los países más dependientes del petróleo y el gas de Medio Oriente, ha dicho que ha comenzado a racionar el suministro de gas a las industrias después de que se cerrara la producción de Qatar.

Las tarifas de envío en todo el mundo también han aumentado a un máximo histórico a medida que el conflicto se ha intensificado y Teherán ha atacado a los barcos que pasan por el estrecho.

El cierre del Estrecho de Ormuz ha significado que cientos de petroleros cargados de petróleo y GNL estén varados cerca de grandes centros, como el puerto de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos.

Esto significa que Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait e Irán tendrán que empezar a reducir la producción de petróleo en cuestión de días, a menos que puedan encontrar nuevos buques cisterna para transportar el petróleo que todavía sale del subsuelo.