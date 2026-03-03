Resumen

El contrato de referencia del crudo Brent subió un 6% el martes, superando los 82 dólares por barril, su nivel más alto desde julio de 2024. (Foto: Reuters).
Por Redacción EC

Los precios mundiales del petróleo y el gas subieron el martes debido a que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán detuvo las exportaciones de energía de Medio Oriente.

