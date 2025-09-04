Redacción EC
Redacción EC

Conoce los precios que mantienen los mercados de Lima Metropolitana para alimentos como huevos, pollo, arroz, azúcar, papa y otros. Uno de los alimentos más consultados es el pollo, una carne económica y básica para las mesas peruanas. El costo del pollo vivo, uno de los productos principales en las mesas peruanas, se ofrece en S/ 5.40 por kilo. En esa misma línea, otro producto muy consumido por los hogares peruanos es el huevo, que bordea los S/ 6.15, de acuerdo con el registro más reciente.

Los siguientes productos de la canasta básica son el arroz y el azúcar. El primero se está cotizando en un mínimo de S/ 2,43. El precio depende de la marca y calidad del arroz, siendo este un costo al por mayor y el más económico que se encontró en el mercado.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

Por su lado, el azúcar varía en precios dependiendo si es blanca o rubia. La primera tiene un ligero incremento con un costo mínimo de S/ 2,60. Mientras que la azúcar rubia se está cotizando en un mínimo de S/ 2,42.

Respecto a otros alimentos como frutas, verduras y demás. Te compartimos los precios respectivos:

Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML)

ALIMENTOSPRECIOS (En Soles)
Ajo criollo7,50
Camote amarillo1,08
Cebolla roja1,43
Choclo2,74
Limón3,32
Papa Canchan1,10
Papa única0,94
Papa Yungay1,20
Tomate 2,55
Yuca amarilla1,80
Zanahoria1,35

Mercado Mayorista N° 2 de Frutas

ALIMENTOSPRECIOS (En Soles)
Manzana Delicia3,03
Naranja Valencia0,77
Papaya2,00
Piña Hawaiana1,75
Plátano Seda3,01

Es preciso señalar que los precios corresponden a productos de primera calidad de los Mercados Mayoristas de Lima, según información actulizada del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

TAGS