Conoce los precios que mantienen los mercados de Lima Metropolitana para alimentos como huevos, pollo, arroz, azúcar, papa y otros. Uno de los alimentos más consultados es el pollo, una carne económica y básica para las mesas peruanas. El costo del pollo vivo, uno de los productos principales en las mesas peruanas, se ofrece entre S/ 5.10 y S/ 5.30 por kilo. En esa misma línea, otro producto muy consumido por los hogares peruanos es el huevo, que bordea los S/ 6.15, de acuerdo con el registro más reciente.

Los siguientes productos de la canasta básica son el arroz y el azúcar. El primero se está cotizando en un mínimo de S/ 2,43. El precio depende de la marca y calidad del arroz, siendo este un costo al por mayor y el más económico que se encontró en el mercado.

Por su lado, el azúcar varía en precios dependiendo si es blanca o rubia. La primera tiene un ligero incremento con un costo mínimo de S/ 2,60. Mientras que la azúcar rubia se está cotizando en un mínimo de S/ 2,42.

Respecto a otros alimentos como frutas, verduras y demás. Te compartimos los precios respectivos:

Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML)

ALIMENTOS PRECIOS (En Soles) Ajo criollo 7,70 Camote amarillo 0,89 Cebolla roja 1,33 Choclo 2,80 Limón 3,92 Papa canchan 1,43 Papa unica 2,33 Papa Yungay 1,23 Tomate 1,71 Yuca amarilla 1,75 Zanahoria 0,92

Mercado Mayorista N° 2 de Frutas

ALIMENTOS PRECIOS (En Soles) Manzana Delicia 3,15 Naranja Valencia 0,77 Papaya 1,96 Piña Hawaiana 1,75 Plátano Seda 3,08

Es preciso señalar que los precios corresponden a productos de primera calidad de los Mercados Mayoristas de Lima, según información actulizada del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).