Los precios del oro subían el lunes tras dos sesiones de pérdidas debido a la bajada del dólar, pero las crecientes expectativas de un endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos impulsaban los rendimientos del Tesoro y mantenían las ganancias del lingote bajo control.

El oro al contado ganaba un 0.1%, a US$ 1,819.72 la onza, a las 10:45 GMT, mientras que los futuros del oro de Estados Unidos avanzaban un 0.2%, a US$ 1,820.60.

“El euro está un poco más firme frente al dólar, lo que respalda al oro y a otros metales preciosos. Por otro lado, los rendimientos han subido levemente, lo que está amortiguando el impacto de un dólar más débil”, dijo Peter Fertig, analista de investigación de productos básicos de Quantitative.

Los mercados estadounidenses están cerrados el lunes por un día festivo.

La atención se centra ahora en la reunión de la Reserva Federal del 25 al 26 de enero, luego de que los responsables de política monetaria señalaran la semana pasada que comenzarían a aumentar las tasas de interés en marzo para controlar la inflación creciente.

“Es probable que los participantes del mercado se abstengan de comprar oro antes de la primera alza de tasas de la Fed”, escribieron analistas de Commerzbank en una nota. “Pueden estar esperando que la reunión de la Fed la próxima semana les brinde señales más claras de que comenzará su ciclo de aumento de tasas en marzo”.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0.3%, a US$ 23.02 la onza; el platino caía un 0.2%, a US$ 968.48; y el paladio ganaba un 0.6%, a US$ 1.888.76.