La decisión se tomó por unanimidad de los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Foto: EFE.
Por Agencia EFE

La Comisión Europea celebró hoy que los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) hayan acordado una liberación coordinada de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas de petróleo para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz.

