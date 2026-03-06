Escuchar
La caída en el empleo del segundo mes del año refleja decrecimientos en el sector sanitario, debido a huelgas de profesionales de la salud, indicó el BLS en su informe. (Foto: Diseñado por Freepik)
Por Agencia EFE

La tasa de desempleo en Estados Unidos subió ligeramente una décima, hasta el 4,4%, en febrero, cuando se destruyeron 92.000 puestos de trabajo, una cifra neta negativa y peor que las previsiones de creación de 50.000 empleos de los analistas, según publica este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

