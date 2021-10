Conforme a los criterios de Saber más

El dólar volvió a marcar un récord histórico el miércoles en la plaza cambiaria ante la demanda de divisas de parte de los inversionistas y pese a la intervención del Banco Central de Reserva (BCR), en medio del fortalecimiento global del billete verde por las expectativa de que la Reserva Federal (Fed) iniciará pronto el recorte de sus compras de activos en Estados Unidos.

Al término de las operaciones, el precio del dólar cerró en S/ 4,1380 en el mercado interbancario, un nivel que superó el máximo histórico de S/ 4,1330 registrado el pasado 30 de setiembre. Con respecto al cierre previo, el billete verde anotó un avance diario de 0,17%.

El dólar experimentó una mayor volatilidad en la jornada, pues empezó la jornada al alza, luego bajó para después retomar una tendencia ascendente. Para contener la subida de la divisa estadounidense, el BCR salió a colocar swaps cambiarios por S/ 500 millones en tres subastas.

Minutos antes del cierre de la jornada, el instituto emisor salió a vender US$ 153 millones al contado, a un tipo de cambio promedio de S/ 4,1357 por cada dólar. Con esto, el BCR ha vendido de sus reservas US$ 611 millones en lo que va de octubre y US$ 9.628 millones en el año.

Operadores informaron que la subida del dólar responde a la demanda de divisas de parte de los participantes del mercado cambiario ante la incertidumbre por el entorno político.

“Los enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo profundiza la crisis política, lo que a su vez aumenta el nerviosismo de los inversionistas en el plano local”, dijo un tesorero bancario

A nivel global, el dólar se apreciaba luego de un sólido dato de empleo privado en Estados Unidos.

El dólar se apreció hasta máximos de un año vistos la semana pasada, ya que el temor a la inflación elevada empujaba al alza los precios de la energía y el panorama sobre aumentos de tasas de interés, tumbando el apetito por el riesgo.

Reuters informó que el índice dólar, que mide al billete verde contra una cesta de seis divisas pares, ganaba 0,413% a 94,404 unidades este miércoles.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 14,34% frente al sol en lo que va del 2021, tras cerrar el año pasado en S/ 3,619.

