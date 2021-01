El tipo de cambio oficial operaba al alza el lunes en Argentina por el retroceso del peso mayorista bajo intervención del banco central (BCRA), manteniendo la postura como ocurrió durante el año previo, en un jornada donde los usuarios denuncian problemas para operar en las páginas de internet de los bancos, dijeron operadores.

Agregaron que estas dificultades, que repercute en el volumen de negocios del mercado, se deben al masivo ingreso de clientes para hacerse de dólares “baratos” oficiales y a las transacciones atrasadas por los sucesivos feriados del 31 de diciembre y del 1 de enero.

“No tenemos registrado ningún problema sistémico. Puede haber algunas demoras, normales en el primer día de actividad (anual) por la actualización de sistemas que hacen los bancos, pero seguramente en el transcurso de la mañana y la jornada se normalizan”, dijo a Reuters una fuente del BCRA.

Desde bancos privados no respondieron de inmediato a la solicitud de Reuters de comentarios sobre los inconvenientes.

“Es un día complejo, no solo por ser el primero del año, sino que al no poder operar con los bancos, todo se hace más trabado. En un país del primer mundo, esto nunca podría ocurrir, pero sí pasa en Argentina”, dijo a Reuters con tono de bronca un trabajador de una empresa financiera privada, que pidió no ser identificado.

Por su parte, los activos domésticos se separaban de la tendencia externa por ventas ante las dudas que genera la economía local. Las plazas internacionales avanzaban debido a que los inversores esperaban que la distribución de vacunas contra el COVID-19 finalmente impulse a una economía global diezmada por la pandemia.

En la plaza mayorista, el precio del dólar subía un 0,66%, a un valor mínimo histórico de 84,69/84,71 pesos argentinos, hacia 12:45 hora local (15:45 GMT), bajo el control del BCRA desde la apertura. En 2020, el billete verde ganó en este mercado un 28,81% ante una inflación proyectada en torno al 36,5% entre analistas privados.

“Las reservas internacionales cayeron más de 5.400 millones de dólares el año pasado, cerrando en cerca de 39.400 millones. Esto dejaría la medición de reservas netas en 5.000 millones de dólares aproximadamente”, dijo el agente de liquidación y compensación Puente.

El llamado “dólar blue”, por su parte, anotaba un avance de 1,8% a 169 pesos argentinos en el mercado informal. La brecha del tipo de cambio oficial con este último mercado se ampliaba al 99,5%.

Mientras que el billete verde subía 2,7% a 144,1 unidades en el bursátil ‘Contado con Liquidación’ (CCL), y ‘dólar MEP’ ganaba un 2,5% a 143,6 pesos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).

De otro lado, el bursátil S&P Merval de Buenos Aires borraba una ganancia inicial y pasaba a perder un 1,61%, a 50.403,5 unidades.

Este índice viene de ganar en 2020 un 22,93% en pesos, aunque medido en dólares tuvo un derrumbe del 35,82%, dijeron operadores, encabezado por los papeles de la petrolera estatal YPF con una baja del 59,41% en dólares.

“El balance del 2020 es horrible. El desplome del PBI es del 12% en nuestra proyección, pero lo peor es el empleo. Es imperdonable que con la estructura institucional de la Argentina se hayan perdido casi 4 millones de puestos de trabajo”, dijo Rodrigo Álvarez, director de la consultora Analytica.

