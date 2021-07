El “dólar blue” se mantenía estable en Argentina en la jornada del viernes mientras que las acciones y los bonos del país sudamericano volvían a operar en baja el viernes ante el desinterés inversor que generan las dudas sobre el futuro de la economía domestica, al tiempo que el peso mantenía un controlado deslizamiento avalado por el banco central (BCRA).

La lenta negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una deuda de unos US$ 45.000 millones, las próximas elecciones legislativas de medio término y una dura pandemia del COVID-19 que golpea la economía, crean un clima apático a la hora de definir inversiones, señalan operadores.

“Argentina hoy no tiene la capacidad de pagar 45.000 millones de dólares en tres años. No hay forma de hacerlo. De modo que si no tuviésemos un acuerdo, enfrentaríamos una situación muy desestabilizante”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista con el periódico El Cronista.

“La estabilidad de la brecha cambiaria es un objetivo de la política económica”, señaló el ministro.

El llamado “dólar blue” operaba estable y su precio para la venta se mantenía en 178 pesos en el mercado informal de Argentina.

En la plaza interbancaria, el dólar subía 0,03%, a 96,21/96,22 pesos, con liquidez regulada por el banco central (BCRA) con compras o ventas de divisas de sus reservas.

El BCRA acumula en lo que va del mes compras en el mercado mayorista por unos US$ 900 millones de dólares, coincidieron operadores.

“La estrategia de anclar el tipo de cambio oficial se va a sostener hasta las elecciones (legislativas que se celebrarán en noviembre)”, dijo el agente de compensación y liquidación Neix.

En los circuitos cambiarios alternativos, el dólar operaba al alza a 168,34 pesos en el bursátil ‘CCL’; en tanto que el “dólar MEP” se negociaba a 166,85 unidades.

El índice accionario líder S&P Merval perdía un 0,34%, a 63.266,52 puntos a las 12:25 hora local (15:25 GMT), tras caer un 0,74% en la sesión anterior.

“El mercado accionario es muy chico y los negocios pasan principalmente por ‘Cedears’ (acciones extranjeras cotizando localmente)”, dijo un operador.

El referencial líder acumula un alza del 23,41% en lo que va del 2021, frente a una inflación del 25,3% en el primer semestre del año.

