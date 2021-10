Conforme a los criterios de Saber más

El dólar cerró al alza el lunes en la plaza cambiaria pese a la intervención del Banco Central de Reserva (BCR) en medio de la incertidumbre política, mientras que el billete verde se debilitó a nivel global ante un menor apetito por el riesgo en los mercados.

Al término de las operaciones, el precio del dólar se ubicó en S/ 4,1320 en el mercado interbancario, un nivel mayor en 0,02% frente al cierre del viernes y cerca al pico récord de S/ 4,1330 anotado el 30 de setiembre.

El dólar empezó la jornada a la baja y tocó los S/ 4,1238, pero luego retomó una tendencia ascendente. Para atenuar la volatilidad del tipo de cambio, el BCR salió a colocar swaps cambiarios por S/ 400 millones y repos para proveer dólares por US$ 200 millones.

Minutos antes del cierre, el instituto emisor también salió a vender en el mercado spot US$ 168 millones, a un tipo de cambio promedio de S/ 4,1316 por cada dólar. Con esto, el BCR acumula ventas al contado por US$ 229 millones en octubre y US$ 9.475 millones en el año.

Operadores informaron que los operadores demandan dólares ante el escenario de incertidumbre por el entorno político, que presiona al alza el tipo de cambio.

Si bien la noticia de que el economista Julio Velarde continuará al frente del BCR ha sido positivo para los inversionistas, los agentes que participan en el mercado cambiario aún están preocupados sobre los posibles choque puedan tener el Ejecutivo con el Parlamento.

El dólar ha anotado hasta cuatro máximos históricos de forma continua la semana pasada tras las amenazas de nacionalizar el gas de Camisea. En la víspera, el primer ministro Guido Bellido dijo que si el Congreso no aprueba una ley para la llamada segunda reforma agraria que impulsa el Gobierno, deben elegirse otros legisladores. Ante ello, diversos parlamentarios rechazaron lo dicho por el jefe del Gabinete Ministerial y pidieron su salida.

A nivel global, el índice dólar cayó un 0.3% frente a sus rivales, según informó Reuters.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 14,18% frente al sol en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3,619 el año pasado.

VIDEO RECOMENDADO

Productores de Ica temen que la segunda reforma agraria destruya un sector que ha estado creciendo.