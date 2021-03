El tipo de cambio en el mercado de Argentina abrió a la baja este jueves, con una depreciación del 0,99%, una tendencia que no se daba desde hace largo tiempo por la intervención diaria del banco central interviene a diario para tratar de ayudar a reducir la presión inflacionaria.

El llamado “dólar blue” cotiza hoy a 139 pesos para la compra y 144 pesos para la venta. Este precio lo posiciona 39,16% arriba del valor oficial, que ronda las 90,59 y 96,84 unidades, según lo informado por el Banco Nación de Argentina.

Según la agencia Reuters, los primeros niveles de negocios se marcaron en 90,29/90,33 por dólar, contra un cierre el miércoles en la zona de 91,20/91,21 unidades, aunque luego la cotización interbancaria se reacomodó con un depreciación del 0,11% a 91,27/91,31 unidades por dólar.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo esta semana que la devaluación de peso se iría achicando con el transcurso de las semanas, para ubicar la caída anual en torno al 25% ante una inflación presupuestada del 29%.

Guzmán viajará en las próximas horas rumbo a Estados Unidos donde mantendrá reuniones con inversores y con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), confirmaron este miércoles a EFE fuentes oficiales.

El ministro viajará primero a Nueva York, donde mantendrá encuentros con inversores, en tanto que luego se trasladará hasta Washington, donde el martes y el miércoles de la semana próxima tiene previsto reunirse con autoridades del FMI y del Banco Mundial.

El contacto con los representantes del Fondo se dará en el marco de las negociaciones que el Gobierno de Alberto Fernández abrió el año pasado con el organismo para refinanciar créditos por US$ 44.000 millones.

Se trata de préstamos concedidos a Argentina en el marco de un acuerdo “stand-by” de auxilio financiero firmado en 2018 por el entonces gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) con el FMI, por un total de US$ 56.300 millones, el mayor crédito otorgado por el organismo en su historia.

Según lo pactado, la nación suramericana debe comenzar a cancelar el capital de los créditos recibidos a partir de septiembre próximo (cuando vence un pago por US$ 1.835 millones) y hasta 2024, pero el grueso de los pagos se concentra en 2022 (US$ 17.346 millones) y 2023 (US$ 18.395 millones).

Con información de Reuters y EFE.

