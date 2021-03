El “dólar blue” operaba estable el jueves en Argentina en una jornada en que los bonos y las acciones del país sudamericano caían, debido a desarmes de carteras en línea a las pérdidas anotadas en la víspera en ‘ADRs’ y la deuda soberana del país tras declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre la falta de fondos para afrontar deudas.

“Los dichos de la vicepresidenta no esconden la verdad, pero al mercado le pesa la crudeza en cómo lo dijo, pareciendo más un apriete al Fondo (FMI) que un sincericidio. Ella, como política, es una hábil declarante y sabe bien el impacto de sus palabras”, explicó a Reuters un analista financiero de la banca privada extranjera.

Fernández recalcó en un acto público a 45 años del último golpe militar que “no podemos pagar la deuda porque no tenemos la plata (dinero) “, y solicitó algún gesto de Estados Unidos para solucionar el tema ante el FMI luego del amplio apoyo brindado a la gestión del expresidente Mauricio Macri.

“Con los plazos y las tasas que pretenden no solamente es inaceptable, es un problema (...) No estamos diciendo de no pagar”, agregó, a la espera de voluntades compartidas para alcanzarse un acuerdo con el organismo multilateral.

El FMI y el país sudamericano están negociando el reemplazo de un fallido programa acordado en el 2018 durante el Gobierno de Macri, por el que Argentina actualmente debe unos US$45.000 millones de al organismo y enfrenta una serie de vencimientos que no puede cumplir.

El presidente argentino, Alberto Fernández, ratificó el miércoles su confianza en que el país saldrá de la recesión y podrá afrontar la deuda externa, en diálogos con el titular del Banco Mundial (BM), David Malpass.

El mercado financiero argentino reabrió sus negocios tras un feriado nacional el miércoles, cuando Wall Street cerró con precios mixtos pero con una fuerte bajas en los ADRs de firmas argentinas de hasta un 7,3%.

En la plaza mayorista, el precio del dólar subía un 0,15%, a 91,77/91,78 pesos, con la participación del banco central (BCRA). La subida del billete verde refleja algo más de debilidad para compensar la inactividad de la víspera, coincidieron operadores.

Por su parte, el llamado “dólar blue” se cotizaba estable en 143 pesos en el circuito informal de Argentina.

En los segmentos alternativos, el dólar se negociaba a 144,3 pesos en el bursátil ‘CCL’; mientras que el valor del “dólar MEP” era de 137,3 pesos argentinos.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso aprueba por insistencia ley que plantea topes a las tasas de interés

Debilidades y los retos del sector salud: ¿Qué debe priorizar el próximo presidente?

¿Cuánto puede percibir por realizar jornadas fuera del tiempo de trabajo remoto?

Gobierno subsidia a empresas que impulsen empleo formal ¿Qué debes tomar en cuenta?

Deserción escolar y nuevas exigencias del Minedu golpean a los colegios privados

VIDEO RECOMENDADO

Argentina: Suben los precios