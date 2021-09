Conforme a los criterios de Saber más

El dólar anotó un nuevo máximo histórico el lunes en la plaza cambiaria local pese a los esfuerzos del Banco Central de Reserva (BCR) después de que el primer ministro Guido Bellido dijo que se nacionalizará Camisea si es que el consorcio que conforma esa concesión no acepta renegociar con el Estado el reparto de utilidades, en medio de un fortalecimiento global del billete verde impulsado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Al cierre de las operaciones, el precio del dólar se situó en S/ 4,1230 en el mercado interbancario, un nivel que superó el nivel pico del 20 de setiembre cuando el precio llegó a S/ 4,1190. Con respecto al cierre de la jornada del viernes, el billete verde reportó una subida diaria de 0,32%.

El dólar empezó la jornada con una marcada tendencia al alza y llegó a subir hasta los S/ 4,1265 ante la demanda de dólares. Para contener el avance de la divisa estadounidense, el instituto emisor salió a colocar swap cambiarios por S/ 800 millones en cuatro subastas y swaps de tasas de interés por S/ 800 millones en tres subastas.

Minutos antes del cierre, el BCR también salió a vender al contado US$ 183 millones, a un tipo de cambio promedio de S/ 4,1260 por dólar. Con esto, la autoridad monetaria ya vendió de sus reservas US$ 1.859 millones en setiembre; mientras que sus ventas ya suman US$ 8.283 millones en lo que va del 2021.

aOperadores informaron que el alza del dólar responde a la demanda de dólares de parte de lo inversionistas en medio del escenario de incertidumbre por el entorno político.

#BCRP: Información de Mercados Cambiario y Monetario a las 13:30 horas. pic.twitter.com/xOLbJOCkM7 — Banco Central de Reserva del Perú - BCRP (@bcrpoficial) September 27, 2021

Tras manifestar la intención del Gobierno de renegociar el reparto de utilidades del proyecto Camisea, el primer ministro Guido Bellido junto al titular del Ministerio de Energía y Minas, Iván Merino, acudieron a las oficinas de Pluspetrol —operador del Consorcio Camisea— para entregar un oficio con el fin de formalizar el inicio de las renegociaciones del reparto de utilidades a favor del Estado por la explotación del gas de Camisea.

A nivel global, índice dólar —que mide al billete verde frente a una cesta de seis divisas importantes— subía 0,2%, a 93.442 unidades.

El dólar también amplió sus ganancias después de que datos mostraran que los nuevos pedidos y los envíos de bienes de capital clave fabricados en Estados Unidos aumentaron en agosto. Pero el mercado ha estado más centrado en el desempeño de los bonos de Estados Unidos, según informó Reuters.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 13,93% frente al sol en lo que va del año, tras cerrar en S/ 3,619 el 2020.

