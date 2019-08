Oro sube por aversión al riesgo, distensión en comercio limita alzas

Este miércoles, el precio del oro se cotizaba por encima de US$ 1,510 por onza, tras conocerse los débiles datos económicos en China y en la zona euro que alimentaban los temores a una recesión global. Como se recuerda, el oro es considerado un activo de refugio en tiempos de turbulencia económica.

En este contexto, el oro operaba con un alza de 1% a US$ 1.515,47 la onza a las 1147 GMT. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos cotizaban cerca de US$ 1.512,20.

Durante el martes, el metal precioso bajó hasta un 2% frente a las señales de un acercamiento entre Estados Unidos y China para resolver su disputa comercial. Pese a ello, la liquidación se frenó y el oro cambió de tendencia debido a datos sobre la producción industrial de China y el crecimiento económico de Alemania. Siendo así, la baja del 2% se registró desde un máximo de seis años de US$1.534,21 la onza.

En cuanto a la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, esta se invirtió este miércoles por primera vez desde el 2007. Este movimiento representa una señal de que los inversionistas observan una posible recesión en la mayor economía del mundo.

En términos técnicos, el "área de US$ 1.530 tiene temporalmente frenada el alza del oro, ya que es un otro punto de resistencia en su actual tendencia", dijo Carlo Alberto De Casa, analista de ActivTrades.

Entre otros metales preciosos, la plata sumaba 1,03% a US$ 17,13 la onza, mientras que el platino operaba estable en US$ 852,18 la onza; y el paladio subía 0,01% a US$ 1.445,11 la onza.

