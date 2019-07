Oro sube por expectativas de recortes de tasas de interés

Los precios del oro subían el miércoles por expectativas de que los principales bancos centrales anuncien medidas de alivio monetario para reflotar a la economía mundial, aunque el avance era limitado por un dólar más fuerte.

A las 11:21 GMT, el oro al contado sumaba un 0,62%, a US$ 1.425,8 la onza, tras llegar la semana pasada a un techo de US$ 1.452,60.

Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en agosto subían un 0,4% a US$ 1.427 por onza.

El Banco Central Europeo (BCE) tiene una reunión el jueves y se espera que señale una política monetaria más expansiva.

La semana próxima es el turno de la Reserva Federal y se espera que rebaje sus tasas de interés. Los futuros muestran un 100% de expectativas de un recorte de 25 puntos básicos y un 18% de que la baja sea de 50 puntos.

Unas tasas más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no devengan intereses.

El índice dólar subía a un máximo de cinco semanas de 97,755, tras su avance de casi 0,5% en la víspera.

En otros metales preciosos, la plata sumaba un 0,8%, a US$ 16,53 por onza; el platino subía un 0.8%, a US$ 860,50; y el paladio avanzaba un 0,3%, a US$ 1.531,01.

Fuente: Reuters