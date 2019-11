El precio del dólar en Perú terminó la semana al alza mientras los inversionistas se mostraban más inquietos sobre las perspectivas de que no haya un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

En este contexto, el tipo de cambio en el mercado interbancario se cotiza a S/3,361, un 0,62% más que el precio registrado al término de la jornada de ayer, cuando se vendía a S/3,345.

Ayer, el optimismo por un acuerdo comercial se vino abajo cuando hubo reportes de que los funcionarios estadounidenses aún deliberaban el alcance de una reducción de aranceles en caso de que las negociaciones avancen.

Hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contradijo reportes de que Washington y Beijing revertirían actuales aranceles impuestos mutuamente.

Trump afirmó que no ha acordado tal medida, aunque a Beijing le gustaría que lo hiciera.

“A ellos les gustaría dar marcha atrás, no hemos acordado nada. A China le gustaría hacer algo así como una marcha atrás, no una revocación completa porque saben que eso yo no lo haría”, afirmó el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense insistió, además, en que la firma con su homólogo chino, Xi Jinping, de un acuerdo para poner fin a la guerra comercial “podría ser en Iowa”, un estado clave en las elecciones presidenciales de Estados Unidos por ser el primero en celebrar su proceso de primarias.

En el mercado paralelo o casas de cambio, el precio del dólar es de S/3,370.