El dólar subió el lunes por segunda jornada consecutiva pese a la intervención del Banco Central de Reserva (BCR) en el mercado cambiario, mientras que la divisa estadounidense se fortalecía a nivel global ante las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos suba las tasas de interés el próximo año.

Al término de las operaciones, el precio del dólar se situó en S/ 3,9490 en el mercado interbancario, un nivel mayor en 0,43% frente a los S/ 3,9320 del cierre del último viernes, según datos del BCR.

El dólar empezó la jornada al alza y tocó los S/ 3,9552 ante la demanda de divisas. Para atenuar el fortalecimiento del billete verde, el instituto emisor colocó swaps cambiarios por S/ 530 millones en cuatro subas y Certificados Depósitos Reajustables (CDR) por S/ 200 millones.

Minutos antes del cierre, el BCR salió a vender al contado US$ 90 millones, a un tipo de cambio promedio de S/ 3,9499 por dólar. Con esto, la autoridad monetaria acumula ventas por US$ 482 millones en lo que va de octubre, mientras que sus ventas ascienden a US$ 9.728 millones.

El billete verde interrumpió su racha consecutiva de pérdidas el último viernes, luego de conocerse dos reportes pesimistas de las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings sobre la economía peruana y las perspectivas de deuda.

Previo a ello, el nerviosismo se había disipado entre los agentes del mercado cambiario luego de la recomposición del Gabinete Ministerial que ahora se encuentra liderado por Mirtha Vásquez, percibida por los inversionistas como una representante moderada de izquierda.

A nivel internacional, la desaceleración del crecimiento en China y los rendimientos más firmes de los bonos del Tesoro estadounidense impulsaron el atractivo del dólar.

Las perspectivas de inflación también han generado expectativas de un endurecimiento temprano de la política monetaria mundial, y el Danske Bank espera hasta dos alzas de tasas de la Fed en la segunda mitad del próximo año.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 9,12% frente al sol en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3,619 el año pasado.

