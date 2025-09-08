DolarToday y Monitor Dólar hoy en Venezuela: conoce el precio y cotización del dólar | Foto: Composición EC
¿Cuál es el en , según Monitor Dólar? consulta aquí el más reciente reporte en el que indica un valor del dólar estadounidense. En esta misma nota podrás conocer los movimientos del billete verde en el mercado para la jornada de este lunes 8 de septiembre 2025.

El dólar se cotiza en 115,37 bolívares digitales en su última jornada en el mercado informal de Venezuela. Por otro lado, el dólar BCV se cotiza en 154,01 bolívares digitales.

¿Qué se sabe del Bolívar Digital?

Es la divisa que rige en el país tras la tercera reconversión monetaria que se aplicó desde el Gobierno. La nueva medida implicó que por cada millón de bolívares soberanos se obtendría un bolívar digital o, lo que es lo mismo, se borran seis ceros de las cantidades anteriormente dibujadas.

¿Qué es el Monitor Dólar?

Monitor Dólar es una plataforma que publica a diario el promedio del dólar en Venezuela en el mercado paralelo de las divisas.

