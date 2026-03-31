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Dólar cierra en S/3,4775 para este martes 31 de marzo del 2026
Dólar cierra en S/3,4775 para este martes 31 de marzo del 2026
Por Fiorella Gil Mena

El dólar vuelve a moverse. No lo hace de forma abrupta, pero re-abre una pregunta clave: ¿Qué tan expuesto está el Perú a un nuevo episodio de volatilidad global? Con el petróleo superando los US$100 el barril y el conflicto en Medio Oriente escalando —en medio de declaraciones de Donald Trump sobre una posible intervención—, los mercados han empezado a reacomodarse. Y, como suele ocurrir, el dólar vuelve a ocupar el centro de la discusión. Pero esta vez no es solo el petróleo. Es el contexto.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.