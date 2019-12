El precio del dólar en Venezuela cerró este lunes 16 al alza, según el portal Dolar Today, en un contexto en que el Congreso estadounidense incluyó un paquete de US$ 400 millones en su presupuesto como apoyo a Juan Guaidó.

El tipo de cambio se cotiza a 48.011,01 bolívares soberanos por dólar. Esta cifra representa un avance de más de 900 bolívares, luego que el viernes se negociara a 47.104,12, según Dolar Today.

Según la agencia Efe, las dos cámaras del Congreso de EE.UU. han incluido en su propuesta de presupuestos un paquete de US$ 400 millones para Venezuela en apoyo del líder opositor, Juan Guaidó.

Legisladores de ambos partidos anunciaron que la propuesta está pactada y que se aprobará antes del 20 de diciembre, cuando expirarán los fondos disponibles.

Los presupuestos pactados para el año fiscal 2020 alcanzan US$ 1.4 billones y destacan partidas como un aumento de US$ 22,000 millones para las Fuerzas Armadas o US$ 1,375 millones destinados al muro fronterizo con México.

Las cuentas también incluyen US$ 400 millones provenientes del proyecto de ley conocido como Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance and Development Act (VERDAD, en inglés), promovido por el senador demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio.