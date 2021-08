El precio del dólar en Venezuela operó a la baja el jueves, cuando el canciller venezolano insistía en que las sanciones impuestas a su país son “ilegales y criminales”. El tipo de cambio se negociaba a 4′146.011,83 bolívares soberanos por dólar en el mercado informal de Venezuela, de acuerdo al portal DolarToday .

Según la agencia Efe, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, reiteró este jueves que las sanciones impuestas a la nación caribeña son “ilegales y criminales” y que no aceptan “chantajes de nadie”, luego de que EE.UU. condicionara la revisión de las medidas coercitivas a un gesto del Gobierno del país caribeño que dé lugar a “avances significativos” en el proceso de diálogo con la oposición.

“La arrogancia de Washington es estructural, no importa quién esté en la Casa Blanca. Los asuntos internos de Venezuela son soberanos. No nos interesan sus opiniones. Las sanciones son sencillamente ilegales y criminales. No aceptamos chantajes de nadie. Mind your own business!”, publicó Arreaza en su cuenta de Twitter.

Estados Unidos reiteró previamente que está dispuesto a revisar su política de sanciones a Venezuela en caso de darse “avances significativos” en la negociación entre el Gobierno venezolano y la oposición, que se prevé arranque este viernes en México.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló en una conferencia de prensa que un camino para aliviar las sanciones es que el Gobierno de Maduro permita a los venezolanos participar en elecciones parlamentarias, presidenciales y locales “libres y justas”, y que entable “conversaciones sinceras con la oposición” que resulten en una “solución negociada integral a la crisis venezolana”.

Estados Unidos encabezó en enero de 2019 la lista de más de 50 países que reconocieron a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde su llegada al poder, en enero pasado, la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, ha mantenido su apoyo al opositor.

La oposición venezolana busca en este proceso “condiciones” para participar en elecciones “libres, justas y transparentes”, la liberación de “presos políticos” y la entrada de ayuda humanitaria.

LEE TAMBIÉN | SBS: Estas son las únicas entidades financieras autorizadas para recibir depósitos

Por su parte, Maduro exige que, además del levantamiento de sanciones, se incluya el “reconocimiento de las autoridades legítimas de Venezuela”, la “renuncia a la violencia” y “que se incorporen todas las oposiciones”.

El canciller venezolano ya calificó el miércoles de “crimen de lesa humanidad” las sanciones impuestas por EE.UU., la Unión Europea y otros países a la nación caribeña, tras la publicación de un informe de la Oficina de Procedimientos Especiales del Consejo de DDHH de la ONU que señala que dichas medidas coercitivas son un “castigo”.

VIDEO RECOMENDADO

correo

TE PUEDE INTERESAR