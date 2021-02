El tipo de cambio en Venezuela operaba al alza en la sesión de este jueves, luego de que el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, dijera que sería posible usar fondos controlados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para pagar las vacunas contra el COVID-19.

Al inicio de la jornada cambiaria, el dólar se cotizaba a 1′800.137,29 bolívares soberanos, un aumento de 3,96% en comparación a las 1′728.843,54 bolívares unidades del cierre del lunes, según información del portal DolarToday.

Guaidó dijo que el régimen de Nicolás Maduro actualmente se interpone en el camino del acceso a las vacunas de Venezuela al no aceptar un plan de implementación liderado por la oposición y que permitiría a Venezuela unirse al programa COVAX contra el coronavirus, que está destinado a garantizar que las naciones en desarrollo tengan acceso oportuno a las dosis.

El problema “no son los fondos. Esa es la propaganda de la dictadura para tratar de exculparse y señalar y enredar al mundo entero”, dijo Guaidó en conferencia de prensa. “Si estamos dispuestos y el régimen no, no podemos transferir los fondos”.

El Ministerio de Información, el Departamento del Tesoro y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no respondieron de inmediato una solicitud de comentarios.

En 2019, Estados Unidos reconoció a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y creó un paquete de sanciones contra el gobierno de Maduro, lo que incluyó la incautación de casi US$ 350 millones en cuentas estadounidenses.

Con información de Reuters