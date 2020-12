El tipo de cambio en Venezuela subía este martes, mientras la pandemia del coronavirus se propagaba más rápido en un país sin cuarentena obligatoria a fin de frenar los casos de contagio.

En la apertura, el dólar en Venezuela se cotizaba a 1′150.272,95 bolívares soberanos, una subida de 1.32% en comparación con los 1′135.074,29 de la sesión anterior, según el portal DolarToday.

La pandemia del coronavirus se ha propagado más rápido en Venezuela en los últimos días, luego de que el Gobierno ordenara el levantamiento de la cuarentena, una medida que será corregida en enero con un confinamiento estricto en vista del aumento de contagios y muertes por la COVID-19.

“El virus no tiene vacaciones, no se relaja y el próximo puede ser usted”, dijo Nicolás Maduro, en su más reciente alocución televisada, en la que dejó ver que evalúa la posibilidad de retomar la cuarentena a partir de enero, si bien no ha precisado una fecha.

El líder chavista insistió en su llamamiento a los ciudadanos para que continúen usando mascarillas y aplicando el distanciamiento social para evitar los contagios, consejos que dejaron de ser de obligatorio cumplimiento desde el 30 de noviembre, cuando el Ejecutivo decretó el fin de las restricciones.

En la primera semana de desconfinamiento se registraron 25 muertes por esta enfermedad, mientras que el número de nuevas infecciones diarias se mantuvo por debajo de 500, lo que mostraba un mínimo incremento respecto a las semanas inmediatamente anteriores en las que se sumaban dos muertes diarias y hasta menos de 200 contagios.

Venezuela, según balances oficiales, tiene uno de los saldos más bajos del mundo en cuanto a casos y fallecidos por esta pandemia que, en 274 días, ha alcanzado a 107.761 personas, de las cuales 954 perdieron la vida.

