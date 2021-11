El precio del dólar en Venezuela operaba por encima de la barrera de los 4 bolívares digitales este jueves, en medio del informe de que más de un millón de venezolanos dejaron de estudiar desde 2018.

En la apertura, el tipo de cambio se cotizaba a 4,60 bolívares soberanos en el mercado informal de Venezuela, según datos del portal DolarToday.

Cerca de 1,2 millones de niños y adolescentes de Venezuela abandonaron los estudios en los últimos tres años, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) presentado este miércoles.

“Para este 2021, la población estudiantil de primaria y bachillerato es de 6,5 millones versus los 7,1 millones que estaban inscritos en el sistema en 2018. Esto quiere decir que, en los últimos tres años, el número de alumnos se redujo 15 %, o dicho de otra forma, 1,21 millones de niños y adolescentes abandonaron las aulas (unos 400.000 por año)”, señaló la UCAB en un comunicado.

El estudio, desarrollado por el Centro de Innovación Educativa (CIED) del centro universitario y titulado “Diagnóstico Educativo de Venezuela (DEV)”, indicó que para este año escolar se registraron 502.700 maestros, es decir, 166.000 menos profesores (-25%) que los 699.000 que trabajaban en las escuelas y liceos en 2018.

Las causas más comunes de la inasistencia escolar fueron la falta de comida en el hogar (78,3%), falta de servicios básicos (56,7%), no poder costear los implementos (55,5%), razones de salud (44,4%), porque debe ayudar en tareas del hogar (43,7%), porque el alumno no quiso seguir estudiando (43,5%), porque no considera importante estudiar (38,7%) y por el costo del transporte (25,9%).

Con información de EFE

