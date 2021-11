El precio del dólar en Venezuela operaba al alza en la jornada de este jueves, en medio de las la propuesta de una opositora sobre una elección para renovar el liderazgo antichavista

El precio del dólar se cotizaba a 4,98 bolívares soberanos en el mercado informal de Venezuela, un nivel superior en 4,61% frente a las 4,75 unidades del cierre del martes, de acuerdo con datos del portal DolarToday.

La opositora venezolana María Corina Machado, una de las voces más radicales entre los detractores del Gobierno de Nicolás Maduro, propuso este miércoles “una gran elección popular” para elegir un nuevo liderazgo antichavista que “conduzca a Venezuela hasta su libertad”.

“Esta es mi propuesta: convoquemos a una gran elección popular para elegir el liderazgo que conduzca a Venezuela hasta su libertad, hagamos una gesta épica, sin (Consejo Nacional Electoral) CNE tramposo, sin militares que han convertido los centros de votación en cuarteles”, dijo Machado en un vídeo publicado en sus redes sociales.

La política hizo esta propuesta tras las elecciones locales y regionales del pasado domingo en las que el chavismo obtuvo una amplia victoria con la participación del 42,26% del electorado y en las que participó el bloque opositor, con escasas excepciones, y en la que estuvo una misión de observación de la Unión Europea (UE).

No obstante, Machado consideró que el “70% que no participó” y aseguró que “nadie se cree ni las cifras de participación ni los resultados de las adjudicaciones” de los vencedores, si bien no detalló cómo obtuvo el dato de 70% de abstención ni argumentó su tesis.

Con información de EFE

VIDEO RECOMENDADO

Muchos peruanos salen del país para aprovechar los precios de venta de varios productos. Sin embargo, no muchos saben qué artículos pueden ingresar al Perú sin pagar tributo.. Es por tal motivo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) ha establecido ciertos límites con respecto a lo que puedes llevar en tu equipaje.

TE PUEDE INTERESAR