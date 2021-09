El precio del dólar en Venezuela se ubicaba por encima de la barrera de los 4,2 millones de bolívares soberanos, en medio de las recientes declaraciones de la vicepresidenta de que la reconversión busca impulsar la moneda venezolana.

En la apertura, el tipo de cambio se cotizaba a 4′248.335,09 bolívares por dólar en el mercado paralelo o informal, de acuerdo a datos de la plataforma DolarToday.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este lunes que la reconversión monetaria, que se hará efectiva en el país caribeño el próximo 1 de octubre -la tercera en lo que va de siglo-, busca preservar y dar impulso a la moneda nacional, el bolívar.

La reconversión que verá la luz en menos de una semana consistirá en la eliminación de seis ceros a la divisa local, que, según Rodríguez, no afectará al valor real de la moneda, que pasará a llamarse bolívar digital.

“No estamos afectando en absoluto el valor del bolívar. A partir del primero de octubre el bolívar seguirá valiendo exactamente lo mismo. No va a valer más, no va a valer menos, es solamente una escala monetaria que estamos aplicando suprimiendo seis ceros para facilitar las transacciones”, dijo.

Debido a la hiperinflación que comenzó en noviembre de 2017 y a la devaluación de la moneda, los billetes de bolívares han desaparecido prácticamente de las calles, ya que el de mayor denominación, el de un millón, se cambia por unos 25 centavos de dólar y tiene apenas capacidad de compra.

Con información de EFE

VIDEO RECOMENDADO

La temida variante Delta plus, catalogada por diferentes organismos de salud en el mundo como muy contagiosa, ya se encuentra en el Perú. Esta mutación pertenece al sub linaje de la variante Delta, la cual es la más infecciosa y ha sido la predominante en la tercera ola del COVID-19. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR