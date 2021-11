El precio del dólar en Venezuela se ubicaba por encima de los 4 bolívares digitales durante este viernes, en medio de las declaraciones del chavismo de que dará “una revolcada” a la oposición en los comicios regionales.

En la apertura, el tipo de cambio se cotizaba a 4,55 bolívares por dólar en el mercado paralelo o informal, de acuerdo a datos de la plataforma DolarToday.

El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este jueves, durante un acto de campaña en el oriente del país, que el chavismo dará “una revolcada” a sus adversarios en los comicios regionales y locales, que se celebrarán el 21 de noviembre.

“No volverán, pero nosotros tenemos que hacer que no vuelvan. ¿Y cómo vamos a hacer para que no vuelvan? Vamos a darles una revolcada de película el 21 de noviembre”, aseguró el número dos del chavismo.

Cabello insistió en la necesidad de “ganar de manera contundente” este proceso electoral en el que se elegirán 3.082 cargos en total, distribuidos en 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores a los Consejos Legislativos y 2.471 concejales.

“Debemos ir más allá, debemos ganar de manera contundente, para que nadie en el mundo pueda decir nada de las elecciones en Venezuela. Y al que diga, que sean las propias evidencias las que sepulten sus señalamientos”, puntualizó.

Con información de EFE