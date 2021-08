El precio del dólar en Venezuela operó a la baja durante el fin de semana, cuando se liberó a un exdiputado opositor venezolano preso, tras el inicio del diálogo en México.

El tipo de cambio se negociaba a 4′140.112,21 bolívares soberanos por dólar en el mercado informal de Venezuela, de acuerdo al portal DolarToday.

Según la agencia Efe, las autoridades de Venezuela liberaron este domingo al exdiputado opositor Freddy Guevara, un estrecho colaborador del líder Juan Guaidó, dos días después de que comenzara en México un proceso de negociación entre la oposición y el Gobierno.

Guevara, que llevaba poco más de un mes detenido y estaba acusado por la Fiscalía de tener vínculos con paramilitares, dijo tras su liberación que desconocía las “condiciones” de su libertad.

“No tengo claridad de cuáles son las medidas, no tengo claro cuáles son las limitaciones”, aseguró al salir de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.

Asimismo, dijo que no ha conversado con sus compañeros de partido y que desconoce a “qué corresponde” su liberación.

“Tengo cero información política, no he podido hablar con ninguno, voy a hablar a ver qué información hoy. Lo que sí es que se que mi libertad es condicional, yo sé también que mientras aquí en Venezuela no haya una solución política mi libertad también es condicional y la libertad de todos los venezolanos”, agregó.

Guevara fue detenido el pasado 12 de julio y acusado por la Fiscalía de estar “vinculado con grupos extremistas y paramilitares asociados al Gobierno colombiano”. Los delitos que se le imputaron son terrorismo y “traición a la patria”.