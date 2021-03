El tipo de cambio en Venezuela se elevaba en la sesión de este miércoles, mientras que la escasez de diésel amenazaba con desatar otra tormenta en el país conocido en el pasado por su alto stock de combustible.

En la apertura, el dólar se cotizaba a 1′850.024,63 bolívares soberanos, un nivel superior frente a los 1′885.196,94 del cierre del lunes, según datos de DolarToday.

Con una sociedad empobrecida, golpeada y desnutrida, Venezuela es testigo de un nuevo azote para su crisis, la escasez de combustible diésel, Clave para el traslado de bienes por el país. Las largas filas de transportistas que comienzan a verse son el augurio de una nueva tormenta que puede desatarse con un resultado impredecible.

El país que otrora fue petrolero y hoy sigue asentado sobre una de las mayores reservas de crudo del mundo se secó en plena cuarentena. Entre abril y mayo del año pasado era casi imposible encontrar gasolina en Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro, que culpa a las sanciones de Estados Unidos, tuvo que recurrir a Irán para importarla.

Sin embargo, en aquel momento, el gasóleo no escaseó, el suministro no estuvo en riesgo y los precios de los productos no crecieron por un nuevo ciclo de escasez, fruto de la imposibilidad de transportarlos.

Para el analista financiero y director de Econométrica, Henkel García, el gran riesgo de esta nueva situación es que, si se prolonga en el tiempo la escasez de gasoil, esta tenga un “efecto inmediato”, el de “ver anaqueles vacíos” de nuevo.

Con información de EFE