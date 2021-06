El tipo de cambio en Venezuela se cotizó sobre los 3,1 millones de bolívares soberanos por dólar durante el fin de semana, cuando una ONG de salud advertía de que la pandemia en el país caribe está “fuera de control”.

El dólar se cotizaba a 3′121.966,67 bolívares en el mercado paralelo o informal, de acuerdo a datos de la plataforma DolarToday.

De acuerdo a la agencia Efe, la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) alertó este domingo de que la pandemia de la covid-19 está “fuera de control” en el país caribeño, al considerar que no hay “control de la información”, de las muertes o de “lo que sucede en los hospitales”.

“Cada vez más evidente que no hay control de la información. No hay control de la morbilidad. No hay control de las muertes. No hay control de lo que sucede en (los) hospitales y tampoco hay control de las vacunaciones. Esto es un alerta, (la) pandemia en Venezuela fuera de control”, escribió la ONG en su cuenta de Twitter.

Según las cifras oficiales difundidas por el Gobierno, y puestas en entredicho por varias asociaciones médicas y la oposición, en Venezuela se han registrado 250.309 casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia y han muerto 2.814 personas por la enfermedad que causa el nuevo coronavirus.

Acerca de la vacunas, la información oficial indica que el país caribeño ha recibido ya 3,23 millones de dosis contra la covid-19.

Esa cifra que incluye un lote de 500.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V que llegó este sábado.