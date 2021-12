El precio del dólar en Venezuela operaba a la baja en la sesión de este martes, en medio de las declaraciones de un candidato opositor al estado de Hugo Chávez de que la separación de poderes es nula.

En la apertura, el tipo de cambio se cotizaba a 4,99 bolívares digitales, una caída de 2,20% en comparación a los 5,10 en el mercado informal de Venezuela, de acuerdo con datos del portal DolarToday.

El opositor Freddy Superlano, candidato en los comicios regionales en Barinas -estado del fallecido presidente Hugo Chávez- aseguró este martes que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de repetir las elecciones a la Gobernación para el próximo 9 de enero refleja que en Venezuela la separación de poderes es “nula”.

“No solamente son tecnicismos de lo que tiene que ver con el árbitro electoral, no solo tiene que ver con la presencia que tengamos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), si no que tiene que ver con la nula separación de poderes del Estado. Tiene que ver con que no hay independencia de poderes y que un poder controla a otro”, indicó Superlano en una rueda de prensa en Caracas.

Asimismo, dijo que acudirá a instancias nacionales e internacionales, sin especificar cuáles, para enfrentar esta decisión que calificó de “injusticia”.

“Vamos a luchar ante todas las instancias nacionales e internacionales (por) la injusticia que se acaba de hacer contra el pueblo de Barinas”, señaló.

Con información de EFE

