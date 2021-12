El dólar en Venezuela operaba a la baja en la jornada de este sábado, según DolarToday, luego de que opositores abordaran con el vicecanciller colombiano el apoyo a Juan Guaidó.

En la apertura, el dólar se situaba en 4,66 bolívares digitales en el mercado informal de Venezuela, un nivel inferior en 0,64% con respecto a la jornada anterior cuando se cotizó a 4,69, de acuerdo a datos del portal DolarToday.

Varios opositores venezolanos se reunieron este jueves con el vicecanciller colombiano, Francisco Echeverri, con quien abordaron el apoyo del país andino al exdiputado Juan Guaidó, a quien reconocen como presidente interino de la nación caribeña.

“Junto a (el exdiputado) Williams Dávila , sostuvimos reunión con el vicecanciller colombiano, Francisco Echeverri, quien reiteró el importante apoyo del Gobierno del presidente Iván Duque a la continuidad del Gobierno encargado (interino) del presidente Juan Guaidó”, escribió en Twitter la también exparlamentaria Olivia Lozano, quien participó en la reunión.

Durante la misma, siempre según la exlegistaldora, Echeverri transmitió su apoyo “a la lucha por rescatar la democracia y a los procesos” ante la Corte Penal Internacional (CPI), cuya Fiscalía tiene en marcha una investigación por violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Colombia es uno de los países que mantienen el apoyo a Guaidó como presidente interino de Venezuela, un cargo para el que se proclamó el 23 de enero de 2019, cuando lideraba también la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), amparado en una particular lectura de la Constitución que le permitía serlo por 30 días, en los que debía convocar elecciones, algo que no ocurrió.

Con información de EFE

