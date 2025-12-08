El presidente de los Estados Unidos indicó que el gigante del streaming ya tiene una gran porción del mercado. Foto: EFE/EPA/ALLISON ROBBERT
Donald Trump expresa dudas sobre la compra de Warner Bros por Netflix: “Podría ser un problema”
El presidente estadounidense Donald Trump expresó el domingo sus dudas sobre la compra del histórico estudio de Hollywood Warner Bros Discovery por parte de , afirmando que el gigante del streaming ya tiene “una gran porción del mercado” y que “podría ser un problema”.

“Participaré en esa decisión”, declaró Trump a su llegada a la ceremonia de entrega de premios del Kennedy Center Honors, en referencia a la decisión que enfrentan los reguladores federales que evalúan el acuerdo de casi US$83.000 millones.

La propuesta suscitó inquietudes antimonopolio e indignación entre la élite de Hollywood.

Donald Trump afirmó que el codirector general de Netflix, Ted Sarandos, acudió recientemente a verle a la Casa Blanca y dijo que “ha realizado uno de los mejores trabajos en la historia del cine”.

Si la operación se concretara, Netflix se haría con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max.

Se trata de la mayor operación en el sector desde que Disney compró Fox por US$71.000 millones en 2019.

La plataforma se encontraría al frente de un catálogo gigantesco, que incluye las sagas Harry Potter y El señor de los anillos, los superhéroes de DC Studios (Batman y Superman, entre otros) o la serie Juego de tronos.

Sin embargo, Netflix no heredaría los canales de cable como CNN y Discovery, que Warner Bros Discovery va a escindir antes de que se cierre el acuerdo.

Warner Bros Discovery se puso oficialmente a la venta en octubre tras recibir múltiples ofertas de compra no solicitadas.

