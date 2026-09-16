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Resumen

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Trump indicó que las tasas de interés en Estados Unidos deberían ser del 1% o menos. Foto: EFE/EPA/ALLISON ROBBERT
Trump indicó que las tasas de interés en Estados Unidos deberían ser del 1% o menos. Foto: EFE/EPA/ALLISON ROBBERT
Por Agencia EFE

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, pidió este miércoles que las tasas de interés bajen, luego de conocer que la Reserva Federal (Fed) eleve las tasas por primera vez en tres años.

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