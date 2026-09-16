Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, pidió este miércoles que las tasas de interés bajen, luego de conocer que la Reserva Federal (Fed) eleve las tasas por primera vez en tres años.

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“Las tasas de interés en Estados Unidos deberían ser del 1% o menos, porque tenemos el mejor crédito del mundo. Por mucho. Bajen las tasas de interés para los Estados Unidos de América y rápidamente.”, indicó Trump en su red social Truth Social.

Como se sabe, la Fed elevó este miércoles las tasas de interés en un cuarto de punto y los dejó en una horquilla de entre 3,75% y 4% en lo que supone la primera subida del precio del dinero desde julio de 2023 ante la persistente inflación que afecta al país.

Los doce miembros con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed adoptaron la decisión de manera unánime.

La Fed además publicó su informe trimestral de proyecciones económicas, que muestran que 16 de 18 economistas del organismo consideran apropiada al menos una subida más antes de que finalice el 2026, ya que ven necesario que el referencial se sitúe por encima del 4% en los próximos meses.

En un comunicado la Fed señaló que “la inflación permanece elevada” y que la medida adoptada hoy “favorecerá un retorno más rápido al objetivo del 2% fijado por el FOMC”.