Un día en rojo para Wall Street dejaron las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, en Fox News el domingo, donde no descartó una recesión en el país, y aseguró que sus políticas a la larga traerán grandes beneficios a la nación.

Con la frase “odio predecir cosas así. Hay un periodo de transición, porque lo que estamos haciendo es muy grande”, en el programa Sunday Morning Futures de Fox News, provocó un retroceso de los indicadores bursátiles este lunes.

El S&P 500 cayó 2,70% y el Dow Jones 30 retrocedió 2,08%. El Nasdaq, por su lado, sufrió una pérdida de 4%. Según el New York Times, las acciones estadounidenses registraron su peor día en este año y es que tales declaraciones no solo provocaron incertidumbre, también generaron una alarma ante una posible recesión, ¿pero el país está camino a ello?

Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research, anuncia un menor crecimiento para EE.UU., aunque no hasta el punto de alcanzar una recesión, caracterizada por acumular dos trimestres de caídas del PBI. “En los próximos trimestres no estamos viendo un peligro inminente de recesión. Las probabilidades han subido, sí, pero no es el escenario base”, comentó Perea.

Para el especialista, las medidas proteccionistas de Trump más la incertidumbre generada por su retórica en temas como los aranceles, “afectan las decisiones de inversión”; por lo que no es seguro que sus medidas den resultado.

Mercados dependientes de lo que diga Trump

Elí Casaverde, Head of FX Trading en Rextie, advirtió sobre una serie de inestabilidades en el mercado conforme avance el año y esto estará vinculado estrechamente con los anuncios y declaraciones del presidente republicano. “El mercado se está moviendo cada vez que Trump sale a hablar a la prensa. Cada vez que habla, genera volatilidad. Ahora ha pasado lo mismo”, refirió.

Además, el Head of FX Trading consideró que hay mensajes del mandatario que están reflejando un patrón de contradicciones; por ejemplo: los aranceles. Agregó que para ver un mercado más estable será necesario tener certeza en la resolución de la guerra entre Rusia y Ucrania, los aranceles y la guerra en Gaza, que será determinante en el precio del petróleo. “Si no hay más claridad en esto, vamos a seguir manteniendo los niveles de incertidumbre”.

Por su parte, César Huiman, analista Senior de Equity Research de Renta4, consideró que la tendencia de hoy se mantendrá mañana y el mercado continuará ‘flat’ hasta el cierre de la semana, a menos que el presidente estadounidense “suavice sus comentarios o comente algo más esperanzador sobre la economía”.

El analista no descartó que en un futuro Wall Street recalibre las probabilidades de recesión, toda vez que hay opiniones divididas entre los economistas sobre si EE.UU. entra o no a un periodo de caída.

En tanto, Erick Valdez, gerente de Gestión Patrimonial en Perú de SURA Investments, observa un incremento en la volatilidad desde hace dos semanas, la cual va a mantenerse por el ruido político y los datos económicos que se publiquen a mitad de semana.

Puntos clave

Precisamente , Huiman de Renta4 recordó que este miércoles se conocerán los datos de inflación que marcarán la tendencia de los mercados. “Si es que el dato de inflación sale por debajo del consenso, que espera 2,9%, el mercado podría mantenerse todavía más en rojo. Si sale en 2,9%, todavía se podría aliviar y ganar el terreno perdido”, refirió.

De otro lado, el dólar se apreció 0,4% sobre el sol peruano, según Bloomberg Línea y la coyuntura podría mantenerlo así; aunque, para Casaverde de Rextie, tendremos un panorama más certero en cuanto a la divisa a partir del siguiente mes, pues marzo registra una mayor negociación cambiaria por el pago del Impuesto a la Renta de parte de corporativos e instituciones públicas.

“Hay una tendencia moderada. Si bien todavía está por debajo de los S/ 3.70, ya se ve una ligera recuperación. Por lo pronto, el nivel de resistencia es de S/3.70 y a partir de la primera semana de abril se observará si mantiene su tendencia alcista”, explicó.