EE.UU. posterga publicación de datos sobre empleo debido a parálisis presupuestaria

Estados Unidos suspendió este viernes la publicación de un informe clave sobre el empleo, a raíz de la parálisis presupuestaria que afecta al gobierno desde el miércoles.

El portal del servicio de estadísticas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos donde debía aparecer el informe no fue actualizado a las 08:30 locales (12:30 GMT).

Un mensaje explica que esto se debe a “la suspensión de los servicios del gobierno federal”.

El gobierno también postergó otras publicaciones económicas esta semana, incluido un informe sobre el número de estadounidenses que solicitan prestaciones por desempleo, lo que priva a los dirigentes gubernamentales y empresariales de indicadores utilizados en la toma de decisiones.

La interrupción de los datos se produce en un momento en que la parálisis presupuestaria del gobierno hizo que un os 750.000 empleados federales de diferentes agencias fuesen enviados a casa sin sueldo.

El mercado laboral estadounidense es objeto de un mayor escrutinio en los últimos meses, ya que las contrataciones se han debilitado, llevando a la Reserva Federal, el emisor que actúa como banco central, a realizar su primer recorte de tasas de interés del año.

Sin datos oficiales actualizados, “la Reserva Federal no tendrá la información completa que necesita para tomar decisiones este mes sobre los tipos de interés, que afectarán a todas las familias del país”, advirtió el jueves Elizabeth Warren, la principal representante demócrata en la Comisión Bancario del Senado.

Warren instó al gobierno del presidente Donald Trump a publicar los datos ya recopilados, a pesar de la paralización gubernamental.

“Estamos hablando de tomar decisiones a ciegas, y esto ocurre en un momento crítico”, dijo a su vez a la AFP Erica Groshen, excomisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), que publica el informe sobre el empleo.

La economía “no está en un buen momento. (...) No sabemos si esta desaceleración continuará y derivará en una recesión”, agregó la ahora asesora económica sénior en la Universidad de Cornell.

Si la paralización gubernamental se prolonga hasta el 15 de octubre, el próximo informe sobre la inflación al consumidor también podría retrasarse.