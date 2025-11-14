El bitcoin cotizó por debajo de los US$96.000 por primera vez en más de seis meses el viernes, a medida que se aceleraba la venta masiva de activos de riesgo ante la disminución de las expectativas de un recorte de tasas de interés en diciembre por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, indicó yahoo finance.

De acuerdo con el medio, la última cotización del bitcoin fue de US$96.009, con un descenso del 2,8% tras haber caído previamente hasta los US$95.885.33, su nivel más bajo desde el 7 de mayo.

De esta manera, la criptomoneda se encaminaba a su tercera caída semanal consecutiva y ha bajado casi un 24% desde su máximo a principios de octubre. Cabe precisar que los activos de riesgos han sufrido presión en los últimos días, debido a las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed el próximo mes.

Los mercados ahora estiman en aproximadamente un 50% la probabilidad de un recorte de tasas, frente al 90% de principios de este mes y algo más del 60% de principios de esta semana.

Asimismo, Ehter, la segunda criptomoneda más grande, bajó 1,5% hasta los US$3.133.76.