El bitcoin perdió más del 20% de su valor en una semana, un signo para algunos inversores de que la fiebre de compra de criptodivisas que empezó hace más de seis meses podría estar llegando a su fin.

La criptomoneda, que el martes valía US$ 45,000, perdió más de US$ 12,000 desde el comienzo de la semana anterior y ha caído más del 30% desde su máximo histórico de US$ 64,870, el 14 de abril.

En su estela otras criptodivisas han sufrido caídas, como el ethereum, la segunda más importante, que perdió un 14% en una semana y ahora cuesta algo menos de US$ 3,400.

El dogecoin, creada en 2013, y que se ha popularizado en los últimos meses, también se está alejando de sus máximos históricos.

Esta última subió el viernes un 25 % propulsada por un tuit del fundador de Tesla, Elon Musk, y por el anuncio de que Coinbase va a incluirla en su plataforma de compraventa.

En total, estas caídas de precios sacaron 400,000 millones de dólares del mercado, que ahora está valorado en algo más de dos billones de dólares, según Coinbase, una web que supervisa más de 9.000 criptodivisas.

