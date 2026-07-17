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Resumen

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El crudo de referencia de Europa, sube 0,99% en el mercado de futuros de Londres, hasta los 85,04 dólares el barril. Foto: EFE.
El crudo de referencia de Europa, sube 0,99% en el mercado de futuros de Londres, hasta los 85,04 dólares el barril. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El barril de petróleo brent para entrega en septiembre sube este viernes casi el 1 %, por encima de los 85 dólares, mientras prosiguen los ataques entre Estados Unidos e Irán, lo que mantiene nuevamente bloqueado el estrecho de Ormuz.

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