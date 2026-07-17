El barril de petróleo brent para entrega en septiembre sube este viernes casi el 1 %, por encima de los 85 dólares, mientras prosiguen los ataques entre Estados Unidos e Irán, lo que mantiene nuevamente bloqueado el estrecho de Ormuz.

A las 07:00 horas de este viernes (05:00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, sube 0,99% en el mercado de futuros de Londres, hasta los 85,04 dólares el barril.

El brent retoma las subidas tras cerrar la víspera con una caída del 0,85%, y después de encadenar tres sesiones consecutivas al alza ante los persistentes temores sobre el suministro de petróleo en la región.

Estados Unidos reinició el fin de semana una ofensiva contra Irán por orden del presidente, Donald Trump, quien dio por terminado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio tras denunciar ataques iraníes contra buques comerciales en Ormuz.

Asimismo, Estados Unidos impuso de nuevo el martes el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en Ormuz, después del aviso de la República Islámica sobre el cierre de esta vía marítima por los bombardeos estadounidenses.

En respuesta, Teherán también ha lanzado ataques militares contra países de la región aliados de Estados Unidos, como Catar, Baréin y Kuwait.