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Resumen

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El brent del mar del norte subía el 2,3% y se movía en los 93,7 dólares por barril, aunque durante la jornada ha llegado a tocar un máximo intradía en 94,71. (Foto: EFE)
El brent del mar del norte subía el 2,3% y se movía en los 93,7 dólares por barril, aunque durante la jornada ha llegado a tocar un máximo intradía en 94,71. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El precio del barril de brent para entrega en octubre subía el 2,3 % tras el cierre de los mercados europeos de este jueves y el barril se acercaba a los 94 dolares, ante el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

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