El precio del barril de brent para entrega en octubre subía el 2,3 % tras el cierre de los mercados europeos de este jueves y el barril se acercaba a los 94 dolares, ante el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

A las 18:25 horas (16:25 GMT) el brent del mar del norte subía el 2,3% y se movía en los 93,7 dólares por barril, aunque durante la jornada ha llegado a tocar un máximo intradía en 94,71. El crudo intermedio de Texas (WTI) avanzaba el 1 % y se movía en 86,7 dólares.

La nueva subida del crudo responde a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer una ofensiva económica contra Irán que calificó como la operación de mayor impacto jamás emprendida contra un país, con la que busca cortar las vías de financiación y apoyo económico a la República Islámica.

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El mandatario precisó que la medida contempla cortar las vías utilizadas para eludir las sanciones y mantener los flujos financieros hacia Irán, entre ellas el contrabando de petróleo, las líneas de intercambio de divisas, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de buques y las empresas pantalla.

Además, y según las informaciones del medio Axios, las Fuerzas Armadas estadounidenses habrían establecido un corredor marítimo en el Estrecho de Ormuz para facilitar la salida de millones de barriles de petróleo al día.

La guardia revolucionaria de Irán, advirtió este jueves que utilizará un armamento con “más potencia destructiva” que en enfrentamientos anteriores, ante la escalada en las amenazas del mandatario estadounidense.