El cobre alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de los US$12.000 la tonelada, informó Bloomberg. Estas cifras se deben a las graves interrupciones en las minas y las dislocaciones comerciales vinculadas a la agenda arancelaria del presidente Donald Trump, que pusieron al metal en camino a su mayor ganancia anual desde 2009.

El precio del cobre subió hasta 0,9% hasta los US$12,031,50 la tonelada en la bolsa de Metales de Londres, ampliando un repunte que ha elevado los precios cerca de un 37% este año. Cabe precisar que la posibilidad de que Trump imponga aranceles al metal ha sido un factor central que ha impulsado los precios al alza.

La citada web explica que el impacto en los flujos comerciales mundiales ha sido tan extremo que los precios han repuntado a pesar de que el uso subyacente se ha deteriorado rápidamente en China, que consume aproximadamente la mitad del cobre mundial.

Cada vez hay más expectativas de que los precios sigan subiendo a medida que los comerciantes envíen volúmenes aún mayores de cobre a Estados Unidos para adelantarse a los posibles aranceles.

También, se han producido graves interrupciones por el lado de la oferta del cobre, con cortes en minas de toda América, África y Asia. Deutsche Bank advirtió de que la producción de las mayores mineras del mundo caerá un 3% este año y podría volver a descender en 2026.

Los analistas del banco afirmaron en una nota que el 2025 ha sido un año fuertemente pertubado, con varias grandes minas experimentando importantes retos operativos. Añaden que en general, ven al mercado en un claro déficit.