Los precios del cobre caían el jueves debido a que la reimposición de algunas restricciones de confinamiento en China alimentaba las preocupaciones sobre la demanda en el principal consumidor de metales del mundo.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 1.18% a US$ 9,615.50 la tonelada a las 1151 GMT tras subir un 0.3% el miércoles.

Shanghái y Pekín volvieron a estar en alerta por COVID-19 después de que partes del centro económico más grande de China comenzaran a imponer nuevos confinamientos parciales, mientras que el distrito más poblado de la capital china cerró los lugares de entretenimiento.

“La última ronda de restricciones es específica, no está tan extendida como antes, pero cuando la gente ve los titulares, la reacción inicial sería vender las posiciones que adquirimos recientemente”, dijo Xiao Fu, jefe de estrategia de mercado de productos básicos de Bank of China Internacional.

El cobre en la LME ha rebotado alrededor de un 8% después de tocar mínimos de siete meses el 12 de mayo.

Xiao espera una recuperación económica moderada en China en el tercer trimestre y señaló los datos comerciales positivos del jueves y dijo que la actividad portuaria en China también había aumentado sustancialmente.

Las exportaciones de China crecieron a un ritmo de dos dígitos en mayo, según mostraron los datos, rompiendo las expectativas en una señal alentadora para la segunda economía más grande del mundo.

El contrato de cobre de julio más negociado en Shanghái terminó cotizando durante el día con un aumento del 0.2% a 72.810 yuanes (US$ 10,896.44) la tonelada.

Entre los datos económicos, las importaciones de cobre de China en mayo aumentaron un 4,4% respecto al mismo mes del año anterior, según mostraron los datos.

La estatal chilena Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, dijo el miércoles que detuvo su fundición y refinería Ventanas para realizar tareas de mantenimiento luego de que las autoridades declararan una emergencia ambiental en la región.

Entre otros metales básicos, el aluminio LME bajaba 0.5% a US$ 2,806 por tonelada, el zinc cayó 1% a US$ 3,783 la tonelada; el níquel perdía 3% a US$ 28,000 la tonelada, el plomo caía 0.5% a US$ 2,222 la tonelada, y el estaño disminuía un 1.4% a US$ 36,600.