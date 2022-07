Los precios del cobre se derrumbaban el martes a su nivel más bajo en 17 meses debido a la subida del dólar, lo que alejaba los flujos de inversión de las materias primas, mientras continúan los temores a una recesión.

A las 1030 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 2% a US$ 7,849 la tonelada, su mínimo desde febrero de 2021, en su cuarta sesión consecutiva de pérdidas.

“Los metales básicos siguen sometidos a una enorme presión y vemos que se avecinan más bajas”, dijo Tom Price, jefe de estrategia de materias primas de Liberum, añadiendo que esperaba que el cobre baje a US$ 7,000 la tonelada en un plazo de tres a seis meses.

El índice del dólar se disparó hasta alcanzar su nivel más alto en dos décadas, lo que hace que las materias primas que cotizan en la moneda estadounidense sean más caras para los compradores que utilizan otras divisas.

“No hay rentabilidad en las materias primas, así que los especuladores están pasando su dinero de las materias primas a dólares estadounidenses, propiedades, cualquier activo en dólares estadounidenses fuera de las materias primas que les dé una rentabilidad”, dijo Price.

El contrato de cobre para agosto en Shanghái terminó la jornada con un descenso del 1.9%, a 60,110 yuanes (US$ 8,975.66) la tonelada.

Las ciudades del este de China reforzaron los controles de COVID ante la aparición de casos de coronavirus.

La actividad de los servicios en China creció en junio al ritmo más rápido en casi un año, ya que la relajación de las restricciones por el COVID reavivó la demanda, mientras que la actividad del sector servicios en Japón se expandió al ritmo más rápido en más de ocho años.

La producción total de cobre de Chile cayó un 2.55% en mayo, hasta las 478,800 toneladas, según informó el lunes el organismo gubernamental Cochilco.

Entre otros metales básicos, el aluminio caía un 3% a US$ 2,389.50 la tonelada; el zinc bajaba un 2.7% a US$ 3,032.50; el plomo cedía un 0.7% a US$ 1,943, el níquel perdía un 1.2% a US$ 22,230 y el estaño restaba un 2.5% a US$ 25,945.

