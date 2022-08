Los precios del cobre caían el viernes, pero se encaminaban a cerrar la semana con una subida del 3.5%, ya que las apuestas a que la inflación podría haber tocado techo en Estados Unidos impulsan un amplio giro hacia los activos de mayor riesgo.

Otros metales industriales subían entre un 2.5% y un 7% esta semana, después de que las cifras de inflación alimentaron las esperanzas de que la Reserva Federal de Estados Unidos necesitará menos subidas de las tasas de interés, lo que causaría menos daños económicos.

Datos del viernes también mostraron que la producción industrial de la zona euro creció tres veces más de lo previsto en junio.

Los mercados bursátiles mundiales se encaminaban a su cuarta semana consecutiva de ganancias y el dólar se debilitaba, lo que hacía que los metales que cotizan en dólares fueran más baratos para los compradores con otras divisas.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.4% a US$ 8,144.50 la tonelada a las 1035 GMT.

Los precios han subido alrededor de un 17% desde el mínimo que alcanzaron a mediados de julio, pero la desaceleración económica mundial sigue haciendo que el metal utilizado en las industrias de la energía y la construcción haya perdido un 25% desde su máximo de marzo.

Un total de 231,000 toneladas de cobre están almacenadas en los almacenes supervisados por la LME, la Bolsa de Futuros de Shanghái y la bolsa COMEX de Nueva York, lo que supone un descenso respecto a las 375,000 toneladas de hace un año.

Las primas de importación de cobre en China, el principal consumidor, están en su punto más alto de los últimos ocho meses, lo que sugiere un aumento de la demanda del metal en el extranjero.

Sin embargo, los precios del cobre aún no han superado su tendencia a la baja desde marzo y la mayoría de los especuladores creen que seguirán cayendo.

Entre otros metales básicos, el aluminio bajaba un 1% a US$ 2,494.50 la tonelada, el zinc caía un 1.6% a US$ 3,629.50, el plomo perdía un 0.4% a US$ 2,189.50, el estaño cedía un 1.3% a US$ 25,065 y el níquel se resistía a la tendencia y subía un 0.5% a US$ 23,780.

