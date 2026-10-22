Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
/ Jorge Cerdán
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió este jueves 22 de octubre en S/3,440 en el mercado interbancario, por encima de los S/3,435 del cierre anterior, lo que representó una depreciación inicial del sol peruano de 0,15%. La jornada comenzó con un fortalecimiento de la moneda estadounidense y un incremento de los precios del petróleo, en medio de nuevas tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

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