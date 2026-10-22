El precio del dólar abrió este jueves 22 de octubre en S/3,440 en el mercado interbancario, por encima de los S/3,435 del cierre anterior, lo que representó una depreciación inicial del sol peruano de 0,15%. La jornada comenzó con un fortalecimiento de la moneda estadounidense y un incremento de los precios del petróleo, en medio de nuevas tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,13%, hasta los 101.819 puntos, mientras el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años descendió a 5,023% y el de 30 años a 5,337%. La demanda de activos refugio y las preocupaciones sobre el crecimiento global mantienen la volatilidad en los mercados internacionales”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI subió 2,21%, hasta US$99,30 por barril, debido a nuevos ataques en Arabia Saudita y al temor de interrupciones en el suministro energético. En contraste, el oro retrocedió 2,02%, la plata cayó 4,81% y el cobre perdió 2,12%. Las bolsas globales también registraron retrocesos ante las dudas sobre las valoraciones de las empresas tecnológicas y el aumento de los costos energéticos.

En el mercado local, la semana de pagos de impuestos corporativos continúa generando oferta de dólares, aunque esta viene siendo compensada por la demanda de agentes offshore y las AFP. A ello se suman los riesgos asociados al Fenómeno El Niño Costero, luego de que el ENFEN advirtiera sobre la evolución de las anomalías cálidas del mar entre noviembre y febrero, con posibles efectos sobre la agricultura, la infraestructura y los precios de los alimentos.

De acuerdo con Huayta, el tipo de cambio se mantiene dentro de un rango de consolidación, con niveles de referencia entre S/3,420 y S/3,450 durante las últimas semanas. La evolución de la jornada dependerá de los flujos de oferta y demanda de dólares en el mercado local, así como del comportamiento de la divisa estadounidense a nivel internacional.