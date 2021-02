El fenómeno GameStop perdía energía por segundo día consecutivo este martes en Wall Street, con notables descensos en el grupo de acciones encabezadas por la tienda de videojuegos, a la que recurrieron pequeños inversores coordinados a través de internet para poner contra las cuerdas a grandes fondos bajistas.

A media sesión en la Bolsa de Nueva York, GameStop caía casi un 50% y se situaba en US$ 114 pero seguía experimentando alta volatilidad, oscilando desde los US$ 155 en la apertura hasta un mínimo de US$ 77 una hora después, en todo caso muy por debajo del récord de US$ 483 registrado la semana pasada.

Las acciones favoritas de los usuarios del foro Wall Street Bets de Reddit, entre ellas GameStop y AMC, que han causado volatilidad y provocado pérdidas a los fondos bajistas, se encuentran desde hace días restringidas por aplicaciones de bolsa libres de comisiones en EE.UU. como Robinhood debido al gran volumen de negociación.

Esta mañana, Robinhood, que está envuelta en una gran polémica y bajo el escrutinio de las autoridades, anunció que aumentaba los límites de compra de ese grupo de títulos e inmediatamente se incrementaron las cotizaciones, pero de manera moderada y sin eliminar las pérdidas de la jornada.

Así, a media sesión destacaban las caídas de AMC (41%), Koss (41%), Express (36%), Naked (27%) y Bed Bath & Beyond (12.5%).

“Para empezar, no creo que la multitud de Reddit vaya a desaparecer tan fácilmente, aunque quizás tenga que repensar su estrategia después de su reciente incursión en los metales preciosos”, opinó el analista Craig Erlam, de la firma Oanda.

Y es que bajaba asimismo la que parecía la nueva apuesta de los inversores minoristas de internet, la plata, que ayer se elevó hasta máximos no vistos en ocho años y hoy descendía un 10%, hasta los US$ 26.4, borrando las ganancias de ayer.

“Parece que el intento de ‘short-squeeze’ (aplastar las posiciones en corto) en el mercado de plata ha fracasado, al menos en este momento”, dijo el analista Jim Wyckoff, de Kitco.com.

La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC, en inglés) anunció la semana pasada que investigaría las restricciones de las aplicaciones de ‘trading’ que impusieron restricciones a estas acciones y el funcionamiento del mercado en medio del brote de volatilidad, en medio de críticas de políticos de ambos signos en el país.

El próximo 18 de febrero, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes ha programado una audiencia para esclarecer el fenómeno GameStop y abordar “quién pierde y gana cuando los vendedores en corto, las redes sociales y los pequeños inversores chocan”.

Conforme a los criterios de Saber más

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

¿Cuáles son las nuevas restricciones para frenar el avance de contagios por COVID-19?